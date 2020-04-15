Около 130 тысяч человек находятся под наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус

Москва, 15 апреля. Около 130 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 513 084 человека, по состоянию на 14 апреля под контролем остаются 130 137 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего было проведено более 1,5 миллиона тестов на коронавирус, пишут «Известия».

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заболевания COVID-19, около 1,6 тысячи человек удалось вылечить, 170 пациентов скончались. Как передает «Газета.ru», почти треть зараженных коронавирусом болеют бессимптомно.

Ранее в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах, список уже сформирован.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что результаты самоизоляции, которые ввели регионы РФ в рамках борьбы с инфекцией, должны проявиться к началу следующей недели. По предложению президента России Владимира Путина до 30 апреля на всей территории страны действует нерабочий период.