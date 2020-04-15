Рудковская призналась в тайном романе с немецким дизайнером

Москва, 15 апреля. Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что до встречи с фигуристом Евгением Плющенко у нее был тайный роман с немецким дизайнером Филиппом Плейном. Об отношениях с модельером она рассказала в прямом эфире на своей странице в Instagram.

В 2001 году Рудковская вышла замуж за бизнесмена Виктора Батурина, с которым познакомилась в Сочи на футбольном матче. Супруги прожили вместе семь лет, после чего прошли через несколько судов из-за раздела имущества и споров по поводу опеки над детьми. При этом продюсер отметила, что не держит зла на бывшего мужа, ведь он помог ей открыть свой салон красоты в Москве и поддерживал ее бизнес.

С Евгением Плющенко Рудковская связала себя узами брака в 2009 году. Однако мало кто знает, что после расставания с Батуриным и до встречи с фигуристом у бизнес-леди был страстный роман с Плейном.

«Об этом вообще никто не знает. Филипп ухаживал за мной месяца три, даже обещал жениться. Но потом я встретила Женю, и он затмил всех. Я влюбилась так, что больше ни на кого не обращала внимания», — поделилась продюсер с подписчиками.

Отметим, что Филипп Плейн считается одним из самых привлекательных холостяков мира. Дизайнера всегда окружают модели. По слухам, он даже состоял в отношениях с бывшей участницей «Дома-2» Инессой Шевчук — девушку часто видели рядом с модельером. Шевчук комментировать эти слухи отказывается, но не скрывает, что действительно видится с Плейном.