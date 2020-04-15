Сенатор Климов назвал отказ Трампа финансировать ВОЗ «самоизоляцией США»

Соединенные Штаты, выходя из международных организаций, занимаются самоизоляцией, только на национальном уровне. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Андрей Климов.

Проблема для ВОЗ

Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — заявил Трамп.

Американский президент утверждает, что ВОЗ не смогла предоставить информацию своевременно и не довела правду до сведения мировой общественности.

«ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия», — добавил Трамп.

По мнению главы Белого дома, Всемирная организация здравоохранения не расследовала заслуживающие доверия сведения из Уханя, поступившие еще в конце 2019 года.

«Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно», — сказал он.

По мнению президента, в результате бездействия ВОЗ было потеряно много времени.

Самоизоляция

По словам Андрея Климова, США выходят из многих организаций ООН. До этого они покинули ЮНЕСКО и так далее.

«Сейчас они приостановили, пока еще не покинули [организацию], платежи в ВОЗ. Фактически американцы занимаются самоизоляцией, только на национальном уровне. Они имеют доктрину, которая заключается в том, что на территории США действуют только американские законы, никакое международное право. И к этому прибавьте то, что Дональд Трамп исповедует тезисы «Америка превыше всего» и «сделаем Америку снова великой», — пояснил Андрей Климов.

Таким образом, по его мнению, эта самоизоляция, которая сейчас, на первый взгляд, связана с коронавирусом, воплощает традиционную позицию американцев. Она заключается в том, что США возомнили себя главными и хотят командовать всем человечеством, не входя в различные организации.

Как отметил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, Трамп известен своим стремлением прекращать финансирование и выходить из различных международных организаций, будто то ООН, ЮНЕСКО, НАТО и прочее. Однако, его критика ВОЗ в некотором роде заслуженна, замечает политолог.

«Действительно, много вопросов к этой организации по поводу ее роли в борьбе с пандемией (как, собственно, и к самому Трампу, поначалу занижавшему угрозу). Но тем не менее никакой альтернативы ВОЗ на международном уровне сейчас нет. И лишать ее средств в такой критический для всей планеты момент — это значит, рубить на корню мировые усилия в борьбе с глобальной катастрофой. Если Америка на это пойдет, ответственность за дальнейшее расползание болезни будет в основном на ней», — заключил Владимир Корнилов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.