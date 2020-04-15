В Крыму исключили национализацию участков земли иностранцев

Симферополь, 15 апреля. Национализация крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, производиться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил.

Молохов прокомментировало указ президента РФ о расширении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками на праве собственности.

«Никакой национализации земель не будет, будет осуществлен их принудительный выкуп при условии предварительной и равноценной компенсации», — сообщил он.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель добавил, что указ соответствует международной практике и нацелен на обеспечение безопасности региона.

«Принудительно реквизиции или конфискации не будет», — объяснил он.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, в перечень добавлены 11 районов и восемь городов Крыма, а также муниципальные образования Севастополя. На данный момент в Крыму более 11 тысяч земельных участков принадлежат иностранцам.

Ранее скандал в Крыму разгорелся из-за того, что Павел Лебедев, бывший глава Минобороны Украины, а ныне — крупный владелец крымской недвижимости коммерческого назначения, отказался закрыть на карантин свой отель «Аквамарин» в Севастополе, как это предписал ему сделать Роспотребнадзор. Первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович уверен, что органы государственной власти должны иметь право реквизировать имущество частных лиц и бизнесменов, которое может пригодиться во время борьбы с коронавирусом.