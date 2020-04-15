Полиция Москвы решила отправлять на штрафстоянку машины водителей без пропусков

Москва, 15 апреля. Полиция в Москве сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в ведомстве, между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие. В рамках этой работы центр будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы.

«Информация на этот автомобиль поступит в ГИБДД. В случае ее повторной остановки машину отправят на штрафстоянку», — подчеркнул источник.

Как пишет ТАСС, данную информацию подтвердили сотрудники ГИБДД, дежурящие на въездах в Москву.

Ранее эксперт автомобильного издания «За рулем» Илья Пименов рассказал о правилах ухода за автомобилем в период самоизоляции из-за угрозы COVID-19. Пименов сообщил, что состояние автомобиля нужно проверять как минимум раз в две недели. Это касается давления в шинах, заряда аккумуляторной батареи, исправности тормозной системы. Он отметил, что нужно садиться за руль при возможности, причем поездки должны быть длительными, чтобы аккумулятор успел зарядиться. По словам эксперта, если возможность ездить отсутствует, то машину стоит законсервировать.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина в стране до 30 апреля действует нерабочий период. Власти в регионах наделены правом самостоятельно ужесточать или ослаблять меры по борьбе с коронавирусом в зависимости от эпидемиологической обстановки.

С 15 апреля в российской столице действует особый пропускной режим. Для передвижения по городу необходимо оформить специальный электронный пропуск, который может быть разовым или многократным в зависимости от цели выхода из дома.