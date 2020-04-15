Профессор предупредил об опасности бессимптомных носителей коронавируса

Москва, 15 апреля. Человек с коронавирусом при бессимптомном течении заболевания может заразить других, на сегодня это является главной проблемой, связанной с распространением инфекции. О такой опасности предупредил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.

По его словам, чаще всего бессимптомно болезнь переносят молодые и здоровые люди. Тяжелее справляются с вирусом пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Авдеев добавил, что дети реже болеют коронавирусом, но и у них бессимптомное течение достаточно распространено.

Профессор уточнил, что определить наличие инфекции в таком случае можно, только сдав анализ. При этом лишь в той фазе, когда вирус размножается.

«Если данная фаза прошла, то человек может узнать, что переболел коронавирусом, только пройдя тест на выявление антител», — объяснил эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 126 тысяч человек, заразились более двух миллионов. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

В России, по последним данным, зафиксировано более 21 тысячи случаев заболевания, около 1,6 тысячи человек удалось вылечить, 170 пациентов скончались.

Deita.ru отмечает, что COVID-19 признали в десять раз более смертельным, нежели свиной грипп.