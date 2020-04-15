Европейцы не поддержали русофобию своих СМИ. Колонка Владимира Тулина

Европейские обыватели не поддержали скандал в связи с российской помощью Италии, который пытаются раздуть в этой стране. Одна из крупнейших газет страны, La Repubblica, опубликовала статью под названием «200 евро, если поблагодаришь Россию за помощь»: странная вербовка в WhatsApp».

На моей памяти это уже третья попытка итальянских СМИ дискредитировать медицинскую помощь России итальянцам в разгар пандемии коронавируса. Правда, раньше этим занималась четвертая по тиражу газета Италии — La Stampa. Там вышла статья «Телефонный разговор между Конте и Путиным о коронавирусе встревожил правительство: «Вместо помощи в Италию приезжают российские военные».

Главным там был следующий абзац:

«Высокопоставленные политические источники сообщили нашему изданию, что «80% поставок из России совершенно бесполезны или малопригодны в Италии. Одним словом, это чуть больше, чем предлог».

При этом даже намек на то, кто эти «высокопоставленные политические источники», в статье отсутствует, и фактически они ничем не отличаются от анонимных источников. Конкретное описание того, что из привезенного из России бесполезно или малопригодно, в статье тоже отсутствует. Зато там перечисляют прибывших российских офицеров и сообщают, кто из них специалист по борьбе с какой заразной болезнью, а потом делается «сенсационный» вывод: специалистов по лечению коронавируса среди них нет. Неужели итальянская газета думает, что такой специалист есть хоть в одной армии мира?

Не сомневаюсь, что если бы Россия захотела оплату за привезенное, то итальянским читателям сообщили бы, что цена завышена многократно. Но так как наша страна помогает Италии бескорыстно, то в конце статьи можно было прочитать следующее:

«Италия ничего не платила, так как это был «щедрый подарок Италии от Путина». Только вот за щедрость приходится дорого платить: сотрудники российского Минобороны свободно перемещаются по итальянской территории, в двух шагах от баз НАТО».

Следующая статья La Stampa на эту же тему носила название «Московские военные расквартированы в гостевом доме итальянской армии, высказываются опасения о российской «оккупации» Италии».

Начинается она так:

«Убеждение, что Россия в чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за коронавируса, помогает нам, руководствуясь вовсе не исключительно безграничной добротой своего народа и традиционной дружбой, связывающей две наши страны, начинает распространяться в военных и политических кругах, в итальянской администрации и правительстве».

Разумеется, как и в предыдущей статье, все политические деятели Италии — анонимны, но зато далее, наконец-то, приводится «доказательство» того, что целью русских является не медицинская помощь, а шпионаж:

«Военные, прибывшие из Москвы, были изначально расквартированы в римском гостевом доме Пия IX, предназначающемся обычно лишь для Генерального штаба итальянской армии. Сделанные там фотографии, безусловно, производят определенное впечатление, и в эти часы итальянские военные активно обсуждают их (хотя изначально фотографии были опубликованы в российских пропагандистских аккаунтах). Они вызывают замешательство: на некоторых снимках можно заметить высокопоставленных российских офицеров, изучающих для своей операции карту Италии».

В статье опубликована эта фотография. Непонятно только, что же вызвало замешательство у автора статьи? Неужели автор думает, что на этой карте указаны секретные объекты на итальянской территории? Даже если предположить невероятное и допустить, что это так, то на фото рядом с русскими офицерами стоит итальянский генерал и, если он принес секретную карту, то получается, что он полный идиот? Если на карте ничего секретного нет, то «русским шпионам» лететь в Италию было незачем: карт любой страны даже в Интернете в избытке.

Странно, что итальянский автор не задался вопросом: а что еще должны изучать российские военные накануне 600-километрового переезда на своей технике из Рима в Бергамо? Программу телепередач или астрологические прогнозы? Между прочим, итальянская газета ни разу не пишет, что не российские, а итальянские военные определили Бергамо как место, где наши соотечественники будут оказывать помощь итальянцам, а по мнению La Stampa — шпионить.

Далее в качестве еще одного «доказательства» приводятся слова отставного генерала Марко Бертолини, хотя он говорит абсолютно очевидные, а потому бесспорные вещи:

«Нужно соблюдать значительную осторожность, Средиземноморье — как Восточное, так и Центральное — зона борьбы за гегемонию в Сирии и в Ливии. Необходимо избежать ситуации, в которой кризис в сфере здравоохранения приобретет военно-политический характер. Помощь — это хорошо, но нужно ставить определенные границы».

Потом делается вывод:

«Одним словом, на кону оказалась Италия — не считая, разумеется, стратегических интересов России в Ливии и Сирии. Русские разместятся в районе Бергамо, где будут действовать беспрепятственно, обладая обширной свободой передвижения».

Кто бы мог подумать! Оказывается, русские, прикинувшись медиками, собираются не только Италию захватить, но еще и Сирию с Ливией! Подробностей того, как произойдет такой огромный захват столь малыми силами, в статье нет, но автор напоминает, что русские — специалисты в области ведения бактериологической войны, и в качестве «доказательства» приводит «отравление» Скрипаля газом «Новичок». А что касается «обширной свободы передвижения», то у наших военных она не больше, чем у обычного туриста.

В конце статьи прибытие наших военных в Италию вообще сравнивается с вводом советских войск в Афганистан в 1979 году. Тут итальянская газета нашла целых два сходства: туда русские тоже прилетели на военно-транспортных самолетах и тоже по приглашению руководства страны. Хотя, если писать по совести, то сравнивать помощь российских военных медиков надо с помощью российских военных моряков, которые в 1908 году спасали жителей итальянского города Мессина после землетрясения.

В этот раз эстафету по очернению нашей помощи Италии от La Stampa приняла la Repubblica, хотя обычно мнения газет не совпадают, так как первая придерживается правых, а вторая — левых взглядов, и это наводит на мысль об общем заказчике. Статья «200 евро, если поблагодаришь Россию за помощь» — странная вербовка в WhatsApp» начинается с утверждения:

«Уже несколько дней граждане России, проживающие в нашей стране, пересылают своим итальянским друзьям и знакомым приглашение записывать и публиковать в социальных сетях пропутинские видеосообщения в обмен на деньги. Посольство России в Риме: «Мы не нуждаемся в фальшивых благодарностях».

При этом в статье отсутствуют скриншоты не только «пропутинских видеосообщений», но и вышеназванных приглашений. Отсутствует и обоснование, на основании которого автор считает, что приглашения (если, конечно, они существуют) рассылают именно русские из Италии, а не, допустим, украинцы, которые водятся в этой стране в изобилии.

Далее автор пишет:

«Сними видео с положительным отзывом о России, и я заплачу тебе 200 евро. Раз уж ты здесь, открестись во всеуслышание «от всего плохого, что говорят о стране Путина». Множество подобных предложений курсирует по чатам WhatsApp в эти часы. Может, мы столкнулись с одной из тысяч форм пропаганды, использующей социальные сети и мнимую спонтанность постановочных видео, чтобы обелить запятнанный образ иностранного государства? В общем, история такова. Некоторые российские граждане, которые учатся или работают в Италии, переслали своим итальянским друзьям и знакомым нестандартную просьбу, исходящую якобы от «российского масс-медиа», осуществляющего предположительно журналистский проект, связанный с COVID-19. В сущности, итальянцев просят «рассказать что-то хорошее» о российской гуманитарной помощи Италии».

Далее выясняется, что, оказывается, образ нашей страны был «запятнан» вышеназванными статьями газеты La Stampa.

Хотя, как я уже писал, скриншотов нет, но автор la Repubblika описывает сообщение:

«Вот текст одного из распространяемых сообщений, полученного одним итальянцем и прочитанного нашей редакцией: «Нужны 15 итальянцев, которые скажут что-то хорошее о российской гуманитарной помощи». Видео должны быть опубликованы в Twitter, Facebook или Instagram. «Лучше видео или тексты с фотографиями, но за видео платят 200 евро, за текст — меньше».

Дальше следуют еще более интересные подробности:

«la Repubblica связалась с девушкой, чье видео дано в качестве образца во вложении к сообщению, распространяемому в WhatsApp. Это видео длиной в несколько секунд опубликовано в китайской социальной сети TikTok, популярной среди подростков. На нем девушка благодарит Россию за помощь и открещивается от «всего плохого, что рассказывают» об этой стране. Она повторяет это дважды. «Мне сказали, что за это заплатят и мне будут начислять по 20 евро за клип». Она не смогла сказать, однако, существуют ли другие отправители и причастны ли к этому проправительственные информационные агентства, связанные с Кремлем».

Жалко, что в статье не объясняют, зачем Кремлю нанимать итальянцев, чтобы пропагандировать нашу страну в китайской социальной сети среди подростков. Далее автор приводит «доказательство»:

«После того, как 22 марта на аэродроме «Пратика-ди-Маре» приземлился российский груз с медицинскими масками против COVID, костюмами, реагентами для тест-систем наши разведслужбы тоже отмечают некоторый всплеск активности в Twitter, где появились призывы отблагодарить Путина с уточнением, что именно он нам помог, «в отличие от Европейского союза».

Интересно, что тут пишут, что русские привезли маски, а La Stampa писала противоположное. При этом автор статьи даже мысли не допускает, что люди действительно от чистого сердца благодарят Россию за бескорыстную помощь и призывают сделать это других. Очевидно, по его мнению, в ответ на помощь должны были появится проклятия в адрес русского народа и восхваление евро-атлантической солидарности, которую воспевали десятилетиями и совсем небескорыстно. Зато автор признается, что доказательств у него нет, а есть только подозрения:

«Пока было бы преждевременно утверждать, что «кампания» с предложением 200 евро за видео связана с какой-либо стратегией, разработанной на коленке пропагандистской машиной российского правительства. Но подозрения сохраняются».

Заканчивается статья сообщением о том, что российское посольство в Риме сообщило, что ему ничего неизвестно о подобных предложениях. Российские дипломаты заявили, что наша страна в подобной признательности не нуждается, а ежедневно они получают сотни звонков и писем с благодарностью от итальянцев.

По моему мнению это дешевая провокация, затеянная с целью настроить против России определенную категорию итальянцев — глупых и жадных, которые могут поверить, что можно так легко заработать 200 евро, и начнут возмущаться, когда их не получат, тем, что Россия их «обманула». Очень жаль, что солидная итальянская газета рекламирует эту провокацию.

Есть еще один интересный момент. Ни под одной из этих трех статей нет комментариев читателей. Авторы явно догадываются, что они будут не в их пользу.

А вот 22 марта та же газета опубликовала короткое из трех абзацев сообщение «Коронавирус, Москва отправляет в Италию вирусологов, военных врачей и медицинское оборудование». Оно о предстоящем прибытии российских военных медиков в Италию.

Под ним есть комментарии читателей, в том числе и такие:

Andrea Chiarello:

«Врачи — это всегда врачи, пусть и военные. А что же сделали наши немецкие и французские друзья? Запретили экспорт масок? Кто бы ни дал средства и ресурсы в помощь итальянскому населению, он заслуживает уважения».

livornese77:

«Если русские отправляют нам помощь, они коварны и лживы, если они не отправляют нам помощь — значит, они циники и эгоисты, а раз уж они в любом случае проходят у нас как «плохие», то их помощь еще ценнее чисто по-человечески».

t0rin0:

«Тем временем мы уже прочитали, что полевой госпиталь НАТО переведен из Апулии в Люксембург (где заседают руководители НАТО) и что мы тайком отправляем тест-системы в США в тот момент, когда здесь их не хватает. И мы находим в себе силы заявлять «Я не доверяю» в ответ на помощь в виде техники, врачей и лекарственных средств? Давайте придерживаться фактов, прошу вас, а факты — это конкретная помощь. Два самолета уже вылетели и приземлятся на военном аэродроме «Пратика-ди-Маре» недалеко от Рима».

Technofab73:

«Единственное, что несомненно, — это антироссийская паранойя сторонников единой Европы. Лучше приветствовать помощь от русских, которые нас любят, в отличие от многочисленных мнимых друзей из Европейского союза (достаточно привести пример конфискованных Германией, Польшей и Чешской Республикой медицинских масок, предназначавшихся Италии, или мигрантов, высаженных Францией в Вентимилье)».

Если следовать логике отдельных итальянских СМИ, то можно предположить, что тогда и за публикацию этих комментариев были выплачены евро.

Интересно, что возмущение кампанией по дискредитации российских военных выразили не только итальянцы, но и болгары, работавшие в Италии и оставшиеся в ней после карантина. На их сайтах можно прочитать такие комментарии:

Тодор Ангелов:

«У русских есть поговорка очень подходящая к данному случаю: «Даренному коню в зубы не смотрят». Никто итальянцам помощь не навязывал. Надо было во время карантин вводить и толпы китайцев на Неделю моды не пускать, а теперь пусть спасибо скажут, что им хоть кто-то помогает».

Деница Караиванова:

«Интересно, а китайцы и кубинцы, которые прилетели лечить в Италию, тоже шпионы и диверсанты? А как объяснят людям факт, что продолжают на военные базы здесь прилетать американцы, а ведь их страна сейчас главный в мире очаг вируса. Почему-то никто этим не возмущается. Да и обвинения против русских какие-то странные — слов много, а фактов нет вообще».

Кирил Григоровски:

«Если итальянцы так боятся русского шпионажа, то кто им мешает удалить русских медиков из страны. Я думаю, что им будут рады во многих странах. Давно пора и нашему правительству тоже пригласить братушек. В Болгарии шпионаж исключен — наша армия развалена давно и основательно, как и промышленность. Деградация везде. Нами скоро не шпионы, а археологи начнут интересоваться».

Если следовать логике отдельных итальянских СМИ, то можно предположить, что тогда и за публикацию этих комментариев были выплачены евро.