Эксперт Независимого топливного союза назвал причину снижения цен на бензин в России

Снижение розничных цен на бензин в России обусловлено стремлением некоторых АЗС восстановить спрос на топливо, но за этим последует рост его стоимости. Об этом Федеральному агентству новостей заявил эксперт независимого топливного союза Григорий Баженов.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), наибольшее снижение цен на топливо зафиксировано в Сибири, в частности в Алтайском крае. В данном регионе стоимость бензина марки Аи-92 в среднем опустилась на 23 копейки — до 40,73 рубля за литр, а на Аи-95 — на 13 копеек, до 43,26 рубля за литр.

Меньше всего цены на топливо снизились в Северо-Западном округе — на одну копейку за литр, до 43,15 рубля. В Москве стоимость бензина и вовсе осталась прежней. Однако в Московской области цена на Аи-92 снизилась на 3 копейки и составила 42,17 рубля за литр, а Аи-95 — на 2 копейки, до 46,4 рубля за литр.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов убежден, что говорить о снижении цен на бензин в среднем по России рано.

«Три или четыре копейки в плюс или минус — это совершено не чувствительное изменение для рынка в целом. Если бы было снижение хотя бы на 50 копеек или на рубль, то можно было бы говорить о какой-то тенденции. Сейчас подобные корректировки вызваны тем, что отдельные заправки для привлечения потребителей в силу падения спроса понижают цены. Но такая корректировка не будет устойчивой и долгосрочной, таким будет только рост цен», — заверил Баженов в беседе с ФАН.

По словам эксперта, нынешнее изменение цен на топливо — «что-то вроде маркетинговых акций конкретных АЗС, которые влияют на средний уровень цен, но делают это крайне незначительно».

«Говорить, что цены изменились на всех заправках, не приходится. Однако в России очень сильно упал спрос на бензин, а особенно в крупных городах, где значимо снизился автомобильный трафик», — пояснил он.

В связи с этим Баженов утверждает, что стоимость горючего в России будет продолжать идти вверх согласно темпам инфляции.

«Когда мы говорим «в рамках инфляции», то имеется в виду, что рост цен будет в пределах и, может быть, ниже. Но насколько ниже, это уже конкретный вопрос, связанный с годовыми темпами инфляции и прочими факторами. Как правило, это на полтора процента ниже, чем инфляция», — добавил собеседник ФАН.

Ранее ЦДУ ТЭК сообщало о снижении производства бензина в России на 19% за первую неделю апреля. По данным Минэнерго, к 6 апреля товарные остатки бензина в стране выросли на 6% и достигли 1,8 млн тонн.

Однако позже в ведомстве заверили, что ситуация с топливом в РФ стабильная. Эксперты связывают падение производства бензина и дизтоплива с пандемией коронавируса и введением в РФ режима самоизоляции.

Кроме того, правительство России планировало ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина на территорию РФ на фоне резкого падения нефтяных котировок. Моторное топливо за рубежом упало в цене вслед за нефтью, но в России снижения цен на бензин не последовало из-за особенностей регулирования.