РЖД сообщили о сокращении пассажиропотока на 80%

Москва, 15 апреля. Пассажиропоток на сети ОАО «РЖД» сократился на 80% на фоне введения ограничительных мер из-за коронавируса и отмены ряда поездов. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

«У нас сейчас падение перевозок пассажиров где-то, если мы говорим по уровню прошлого года, в районе 80%» — отметил Пегов.

По его словам, компания оптимизировала маршрутную сеть с учетом ограничений по коронавирусу. С 15 апреля отменены 32 поезда дальнего следования, количество других поездов сокращено. Пассажирам вернули проездные документы на ряд поездов.

Кроме того, из-за снижения пассажиропотока РЖД сократили количество рейсов «Сапсанов» между Москвой и Петербургом и отменили поезд до Нижнего Новгорода.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.