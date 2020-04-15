Состояние главы Amazon выросло на 6,4 млрд долларов за день

Вашингтон, 15 апреля. Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком мира, увеличил состояние на 6,4 миллиарда долларов за день. Об этом пишет журнал Forbes.

По данным издания, во вторник к моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже стоимость акций Amazon поднялась на 5,3% до рекордного значения 2238 долларов за штуку. Безосу принадлежат 11,2% акций корпорации. Таким образом, глава крупнейшего онлайн-ритейлера разбогател до 138 миллиардов долларов, пишет «Газета.ру».

Кроме того, благодаря подорожанию акций увеличилось состояние бывшей супруги Безоса Маккензи. Она разбогатела на 2,2 миллиарда долларов до 44,8 миллиарда, сообщает телеканал «360». После развода с основателем Amazon Маккензи Безос была признана богатейшей женщиной мира.

7 апреля Forbes в третий раз подряд назвал Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире. Тогда эксперты издания оценили его состояние в 113 миллиардов долларов, отметив, что за год оно сократилось на 18 миллиардов. На второй строчке рейтинга богатейших людей планеты находится основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 98 миллиардов долларов. Третье место занял глава группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно, чье состояние оценивается в 76 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов. Дом был построен в 1930-х годах для президента киностудии Warner Bros. Джека Уорнера.