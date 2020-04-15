Норвежский политик рассказал крымчанам, как пережить пандемию коронавируса

Симферополь, 15 апреля. Крымчане должны соблюдать все меры, принятые властями в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С таким призывом выступил депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.

Норвежский политик записал видеообращение, в котором пожелал российскому региону всего наилучшего в этот тяжелый период борьбы с пандемией.

«Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно, только сплотившись вместе. Крым уже пережил много кризисов, справится и с этим. Надо только переждать и выполнять все решения правительства», — подчеркнул Вебер.

Он рассказал, что и жители Норвегии из-за пандемии вынуждены проводить время в самоизоляции. Так, в стране закрыты учебные заведения, многие фирмы, запрещено передвижение.

«Мы вот и в Крым прилететь не можем. Нам пришлось отказаться от проведения конференции «Друзья Крыма». Перенести на лучшие времена», — констатировал политик.

По последним данным, в Крыму зафиксировано 32 случая заболевания коронавирусом нового типа, 12 пациентов удалось вылечить. НСН передает, что в целом число заболевших в России превысило отметку в 21 тысячу человек, около 1,6 тысячи выздоровели, 170 скончались. Как отмечает «Царьград», у многих имелись сопутствующие заболевания.

Власти страны еще в самом начале эпидемии оперативно утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с распространением вируса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, именно решение властей о введении режима самоизоляции позволило России избежать ситуации, когда рост числа инфицированных мог произойти «взрывообразно».