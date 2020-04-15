Коронавирус обнаружили в человеческих фекалиях до проявления симптомов

Москва, 15 апреля. Исследователи из Австралийского национального университета выяснили, что наличие коронавируса у человека можно определить по фекалиям до проявления симптомов заражения.

Отмечается, что следы COVID-19 могут появляться в кале за неделю до проявления внешних признаков заражения. Как пишет издание Daily Mail, эпидемиолог австралийской Научно-исследовательской школы здоровья населения Апарна Лал объяснила, что специалисты проведут исследование содержимого канализаций.

Как объяснила ученый, мониторинг сточных вод позволит оценивать ситуацию с коронавирусной инфекцией и предупреждать его вспышки.

Ранее исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете заявили, что для больных коронавирусом пациентов наличие ожирение может стать более опасным фактором, чем наличие онкологии.

Согласно выводам ученых, около половины всех пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, были старше 65 лет. При этом, наиболее часто в больницу попадали люди с избыточным весом. Кроме того, даже пациенты младше 60 лет чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение.

По мнению ученых, это объясняется тем, что иммунная система пациентов с подобным недугом направлена на борьбу с лишним жиром, поэтому не может в полной мере дать отпор вирусу. Кроме того исследование показало, что только пять процентов госпитализированных инфицированных были курильщиками.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По его мнению, люди старше 60 лет болеют тяжелее. Особенно коронавирус опасен для пациентов, имеющих сердечно-сосудистую и ишемическую болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальную астму, сахарный диабет.