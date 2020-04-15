Введенная в кому из-за коронавируса американка родила ребенка

Вашингтон, 15 апреля. Жительница американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, находясь в искусственной коме из-за коронавируса. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным издания, тест на коронавирус, сделанный 27 марта, показал положительный результат. Позже у 27-летней американки усилились симптомы заболевания, ее доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы.

Женщина находилась на 33 неделе беременности. Искусственная кома не помешала ей родитель ребенка. Новорожденная девочка находится в реанимации под присмотром врачей. Тест на коронавирус у ребенка оказался отрицательным.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. В США по состоянию на 15 апреля подтверждено более 608 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений скончались около 26 тысяч человек. Университет Джона Хопкинса сообщил, что число умерших с COVID-19 в США за минувшие сутки составило 2228 человек.