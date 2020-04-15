Фармаколог предупредил об опасности самодельного антисептика

Москва, 15 апреля. Антисептик для рук, который был изготовлен в домашних условиях, не всегда убивает вирусы, что может привести к серьезным последствиям во время эпидемии COVID-19. Об опасности самодельного дезинфицирующего средства рассказал врач-фармаколог поликлиники №1 управления делами президента Игорь Федоров.

Эксперт подчеркнул, что при создании антисептика в домашних условиях вряд ли получится добавить нужное количество спирта.

«Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, все остальное не сможет», — цитирует врача телеканал «360».

По словам Федорова, неправильно приготовленный антисептик не убьет вирусы.

«Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой», — отметил фармаколог.

Для дезинфекции рук Федоров рекомендовал использовать любое антисептическое средство на основе спирта, поскольку оно убьет вирус в течение нескольких минут, пишет «Взгляд». Кроме того, врач отметил, что использовать средства без содержания спирта, например, хлоргексидин не стоит, так как они уничтожают лишь некоторые бактерии и не влияют на вирус, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Число заразившихся по всему миру уже превысило два миллиона.

Ранее кандидат медицинских наук Людмила Смирнова рассказала, как часто можно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.