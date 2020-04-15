Роскачество посоветовало следить за доступом приложений к данным на телефоне

Москва, 15 апреля. Эксперты Роскачества посоветовали россиянам следить за тем, какие мобильные приложения получают доступ к личным данным на телефоне во избежание утечки информации. Об этом говорится в сообщении организации.

«К примеру, если приложение «Фонарик» запрашивает разрешение на доступ к микрофону, фотогалерее или контактам, это должно насторожить», — объяснили специалисты.

В Роскачестве порекомендовали давать разрешения только на те запросы приложений, которые на самом деле нужны для выполнения их основных задач. С особой осторожностью эксперты посоветовали предоставлять доступы к микрофону, камере, телефонной книге, фотогалерее и геолокации, пишет «ФедералПресс».

Специалисты напомнили, что перед использованием любого сервиса необходимо изучить политику конфиденциальности. В особенности ту часть, что касается данных — собираемых и передаваемых.

Роскачество в стандарте на потребительские испытания мобильных приложений установило требование добавлять сокращенную версию политики конфиденциальности. Организация пояснила, что пользователи зачастую не хотят читать длинные юридические тексты.

«Наиболее существенные условия должны быть сформулированы простым и доступным языком», — подчеркнул глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Ранее специалисты Роскачества составили список самых безопасных моделей смартфонов. Во внимание принимались как уровень цифровой безопасности, так и прочность устройства. Самыми защищенными от взлома оказались Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro, а также все новые телефоны линейки Samsung Galaxy S20.