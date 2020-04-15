В Госдуме России предложили компенсировать расходы на абонементы на парковку

Москва, 15 апреля. Депутат Государственной думы Василий Власов предложил компенсировать находящимся в режиме самоизоляции москвичам часть стоимости годовых парковочных абонементов. С такой инициативой он обратился к главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову.

По словам парламентария, из-за введенного в городе режима самоизоляции основная часть москвичей не может пользоваться парковочными абонементами, купленными ранее.

По данным издания RT, Власов уточнил, что нужно компенсировать часть стоимости абонементов.

«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — сказал он.

Ранее стало известно, что в столице на время переносится начало сплошной проверки электронных пропусков у водителей, въезжающих в Москву и передвигающихся по территории города. Соответствующие меры должны вступить в силу после отладки системы.

Проведение проверки электронных пропусков было перенесено на время для того, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев.

На сегодняшний день инспекторы московской Госавтоинспеции оснащены планшетами, с помощью которых они будут проверять действительность электронных пропусков. Кроме того, для проведения сплошных проверок планируется привлечь Росгвардию и сотрудников Московской административной дорожной инспекции.