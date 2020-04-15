В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след

Москва, 15 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии. По его словам, заключение для обоснования ликвидации монумента готовила американская компания. Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ уточнил, что подобный акт борьбы с памятниками можно считать возмутительным и циничным.

По его словам, действия муниципалитета Праги противоречат договору о сохранности воинских памятников. Этот документ был заключен в 1993 году.

По данным издания «ПолитНавигатор», ранее президент Чехии заявил, что снос скульптуры был «глупым и смешным» поступком. По мнению Лаврова, ничего смешного в этом нет. По его словам, подобными шагами Чехия подрывает договоренности, которые были основой отношений между странами.

«Мы будем добиваться полного выполнения обязательств чешских коллег по договору 1993 года», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил снесших памятник Коневу пражских чиновников с собакой Павлова. Он отметил, что многие западные политики используют антироссийскую повестку для своего продвижения и не в состоянии реализовать себя в конструктивном контексте.

Напомним, что в первых числах апреля в Праге был демонтирован памятник Ивану Коневу. Инициатором «муниципального вандализма» (так действия властей охарактеризовало посольство РФ) был глава района Прага-6 Ондржей Коларж. На месте снесенного монумента он хочет установить памятник освобождению Праги, а изваяние советского маршала спрятать в одном из музеев военной истории. Отметим, что местные жители и ветеранские организации выступали против сноса.

Действия Коларжа также осудил президент страны Милош Земан, который заявил, что Конев сделал для Чехии больше, чем пражский чиновник.