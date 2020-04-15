Швыткин жестко отреагировал на заявление Киева о возможном ракетном ударе по России

Нанесение ракетного удара со стороны Украины по России — это «самоубийство», которое приведет к концу существования украинского государства. Такое мнение Федеральному агентству новостей выразил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор» заявил, что при военном наступлении России Украина может нанести в качестве ответа удар реактивной системой залпового огня «Ольха».

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского» (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. — Прим. ФАН)», — пояснил Шиман.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что таких людей, как Леонид Шиман, можно назвать «самоубийцами».

«Это заявление носит характер агонии на фоне происходящих событий. Вместо того, чтобы укреплять взаимоотношения двух народов, данное заявление идет вопреки здравому смыслу. Это самоубийство, и как только возникнет возможность такого удара со стороны Украины, то страна перестанет существовать как государство», — заявил Швыткин в беседе с ФАН.

Кроме того, парламентарий утверждает, что российская система обороны обладает достаточным арсеналом для отражения любых атак со стороны других государств.

«Гиперзвуковое оружие, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы на самом высоком уровне превосходят аналоги западных стран, приспешником которых является Украина. Данный удар не будет допущен, но если такое произойдет, то будет сокрушительное нанесение удара по Украине», — пояснил депутат.

По словам Швыткина, такие заявления являются «политикой продолжения информационной войны в отношении нашего государства».

«С учетом сегодняшних событий мировое сообщество должно объединить усилия в борьбе с коронавирусом, но некоторые индивидуумы на территории Украины пытаются разжигать костер и привлекать внимание к России как мнимому агрессору по отношению к той же Украине», — добавил собеседник ФАН.

Ранее на Украине рассказывали о РСЗО «Ольха» как о «страшном оружии», способном «выжигать» российские войска «в случае вторжения». Новая система создана на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». Ее производство началось на Украине в начале 2019 года, а первая партия уже поступила на вооружение в ВСУ.

При этом украинский военный эксперт, директор компании Defence Express Сергей Згурец назвал «Ольху» «высокоточным оружием будущего». Он подчеркнул, что создать подобную систему можно, лишь имея научный или технологический задел.

Тем не менее часто утверждения украинской стороны о «новом, точном и очень мощном» оружии не находят подтверждения на практике. Так, система залпового огня «Ольха» обладает дальностью стрельбы вдвое меньшей, чем у российского образца.