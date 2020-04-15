Москва, 15 апреля. Движение на въездах в Москву несколько затруднилось в связи с проверкой автомобилей сотрудниками ГИБДД. Инспекторы останавливают более 50% машин.

На Ленинградском шоссе перекрыли три полосы, что тоже поспособствовало образованию пробки. Похожая ситуация наблюдается на шоссе Энтузиастов, где очередь из автомобилей растянулась на два километра.

Сотрудники ГИБДД увеличили число проверок вместе с усилением потока — около часа назад проверяли только 20% автомобилей. Как сообщил корреспондент ТАСС, на проверку уходит около 30 секунд — инспекторы с помощью планшетов сканируют номера машин и проверяют наличие пропуска.

Напомним, с 15 апреля в столице начали действовать дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, в связи с чем сотрудники ГИБДД проверяют наличие пропусков у водителей на въездах в город. О возможных заторах автомобилистов предупредили заранее. При этом источник в оперативных службах ранее сообщал, что проверять каждую машину 15 апреля не будут.

Сейчас ГИБДД контролирует 160 въездов в Москву. За отсутствие пропуска нарушитель может получить штраф в размере пять тысяч рублей. Ранее сообщалось, что дорожные камеры столицы пока не будут автоматически фиксировать автомобили, на которые не оформлен пропуск.