В Совете Федерации ответили на предложение раздавать деньги россиянам

Москва, 15 апреля. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал популизмом советы «экономистов», которые предложили раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее фонд «Либеральная миссия» обнародовал доклад ряда экономистов, авторы предложили выплатить гражданам России определенные суммы в качестве антикризисных мер.

Как пишет издание «Экономика сегодня», инициаторы предлагали выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в апреле, мае, а затем летом и осенью. По мнению Клинцевича,«псевдолиберальная общественность» постоянно пользуется подобными штампами для нагнетания общественных настроений.

«В первую очередь, я советовал бы россиянам обращать внимание, кто именно выдает «идеи» на грани фантастики. В данном случае среди них люди, постоянно проживающие в Европе и явно не собирающиеся жить в России», — заметил сенатор.

Напомним, Университет Джона Хопкинса сообщил, что число умерших с COVID-19 в США за минувшие сутки составило 2228 человек. Накануне эта цифра составила 1509 человек, число умерших снижалось четыре дня подряд.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США по состоянию на 15 апреля подтверждено более 608 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений скончались около 26 тысяч человек.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день во всем мире COVID-19 выявлен у 1,98 миллиона человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 126 557 пациентов, более 485 тысяч заболевших выздоровели.