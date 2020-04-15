Сложная ситуация со школьниками РФ в США. События дня. ФАН-ТВ

В США сложная ситуация со школьниками из РФ В США из-за распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Обучающую программу курировал Госдеп США. Некоторых детей организаторы и принимающие семьи вовсе выставили за дверь. Также они отметили, что принимающая сторона не несет никакой ответственности за подростков, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании. Российская сторона пытается получить данные обо всех детях.

Сплошную проверку пропусков машин в Москве отложили В Москве на время переносится начало сплошной проверки электронных пропусков у водителей, въезжающих в город и передвигающихся по территории. Такие меры должны вступить в силу после отладки системы, сообщает ТАСС. Проведение проверки электронных пропусков было перенесено для того, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев. Отмечается, что данные ограничения начнут действовать в ближайшие дни. Но в среду, 15 марта, въезд в город вновь можно будет совершить без обязательной проверки.

Америка прекратит финансировать ВОЗ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). «Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал Трамп. Глава Белого дома заявил, что ВОЗ несвоевременно предоставила информацию о COVID-19, а также не довела всю правду об опасности нового коронавируса до мировой общественности. В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США.