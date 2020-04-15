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8:36 15 Апреля 2020

Сложная ситуация со школьниками РФ в США. События дня. ФАН-ТВ

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В США сложная ситуация со школьниками из РФ

Сложная ситуация со школьниками РФ в США. События дня. ФАН-ТВ

В США из-за распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Обучающую программу курировал Госдеп США. Некоторых детей организаторы и принимающие семьи вовсе выставили за дверь. Также они отметили, что принимающая сторона не несет никакой ответственности за подростков, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании. Российская сторона пытается получить данные обо всех детях.

Сплошную проверку пропусков машин в Москве отложили

Сложная ситуация со школьниками РФ в США. События дня. ФАН-ТВ

В Москве на время переносится начало сплошной проверки электронных пропусков у водителей, въезжающих в город и передвигающихся по территории. Такие меры должны вступить в силу после отладки системы, сообщает ТАСС. Проведение проверки электронных пропусков было перенесено для того, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев. Отмечается, что данные ограничения начнут действовать в ближайшие дни. Но в среду, 15 марта, въезд в город вновь можно будет совершить без обязательной проверки. 

Америка прекратит финансировать ВОЗ

Сложная ситуация со школьниками РФ в США. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал Трамп.
Глава Белого дома заявил, что ВОЗ несвоевременно предоставила информацию о COVID-19, а также не довела всю правду об опасности нового коронавируса до мировой общественности. В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США. 

Число бессимптомных больных COVID-19 примерно 50%

Сложная ситуация со школьниками РФ в США. События дня. ФАН-ТВ

В отдельных регионах России около 50% пациентов могут не испытывать симптомов новой коронавирусной инфекции, но при этом быть ее переносчиками. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, глава ведомства привела в пример Московскую область, где количество подобных больных достигло 50%. При этом, согласно статистике, число инфицированных граждан, не ощущающих симптомов около 30%, но еще месяц назад этот показатель был на уровне 10%. По данным на 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 заразившихся COVID-19.

 