Россиянам рассказали, чем могут быть опасны дезинфекция и мытье рук

Москва, 15 апреля. При отсутствии должного ухода за кожей, слишком частое мытье руки и их дезинфекция может привести к образованию бородавок, экземы или аллергии. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Екатерина Васильева.

По мнению врача, частое мытье рук не способствует здоровью кожи. Дело в том, что в таком случае кожа теряет жировую прослойку, которая придает ей эластичность. Кроме того, она необходима для защиты не только от повреждений, но и от потери жидкости.

«Микротрещины являются «входными воротами» для различных инфекционных агентов. При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них — вульгарные бородавки кожи руки», — цитирует Екатерину Васильеву ТАСС.

Также частое мытье рук способно вызывать экзему, особенно у людей-атопиков, предрасположенных к этому, отмечает врач. Потому, в условиях распространения вирусов, специалисты советуют пользоваться кремами как можно чаще, около пяти или шести раз в день. Также для восстановления здоровья кожи рук можно делать различные маски.

Кроме того, говоря об антисептиках, специалисты советуют не оставлять их на коже длительное время, нейтрализуя водой. А при первых симптомах аллергии необходимо заменить антисептик.

Напомним, ранее медики рассказали о мощном природном антисептике для организма, который поможет избавиться от патогенной микрофлоры и предотвратить воспаления. Им стала обыкновенная куркума.