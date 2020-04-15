Полуголую Наталью Фриске в тонких шортах спутали с погибшей сестрой

Москва, 15 апреля. Сестра популярной российской исполнительницы Жанны Фриске Наталья в откровенном наряде призвала своих поклонников довериться Вселенной. Она опубликовала пост в социальной сети Instagram.

Она выложила в Сети летнюю фотографию в купальнике. На кадре она изображена сидящей в зеленой листве. На женщине купальник голубого цвета и ультракороткие шортики. Волосы Натальи Фриске убраны, а глаза закрывают большие очки.

«Все, что происходит в настоящий момент, необходимо. Просто доверься Bcеленнoй», — подписала пост Наталья.

Подписчики заявили, что Наталья очень похожа на свою сестру Жанну.

«Как стала похожа на Жанну… Если бы не татуировка, не отличила бы ни за что», — написали они.

Ранее известный блогер Лена Миро уличила Наталью Фриске в попытке украсть личность свой звездной сестры. По ее словам, на сегодняшний день женщина пытается во всем копировать Жанну, что заставляет усомниться в ее психическом здоровье.

Миро уверена, что причиной этому является обычная зависть, которую «пресная и зажатая» Наталья испытывала к своей более яркой и успешной сестре.

Блогер обратила внимание на то, что «стать Жанной» Наталья смогла только после смерти своей сестры. Она перебралась жить в Шри-Ланку, укоротила нос с помощью пластической операции и действительно стала похожа на свою знаменитую родственницу.

Недавно Наталья выложила в Сеть видео, в котором показывает награды певицы и другие ее личные вещи. По словам Натальи, в квартире совсем ничего не меняли. Вещи Жанны остались на тех же местах, где были при ее жизни: косметика, одежда, туфли, книги и столовые приборы.