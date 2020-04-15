В России начала снижаться стоимость бензина

Москва, 15 апреля. Согласно итоговым цифрам прошлой недели, стоимость бензина на российских заправках начала снижаться. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), являющегося структурой Минэнерго.

Цена на бензин марки АИ-92 снизилась сразу в восьми федеральных округах. Заметнее всего такое топливо подешевело в Сибирском ФО — на 23 копейки до отметки 40,73 рубля за литр. На пять копеек до 41,84 рубля за литр опустилась цена бензина в Уральском ФО. В Дальневосточном ФО снижение тоже составило пять копеек, а АИ-92 стал стоить 47,89 рубля за литр. В Северо-Кавказском и Приволжском ФО топливо подешевело на три копейки, а в Центральном и Южном — на две копейки. В Северо-Западном федеральном округе зафиксировано снижение цены АИ-92 на одну копейку до 43,15 рубля за литр, передает телеканал «360».

Что касается бензина марки АИ-95, то он подешевел в семи округах. В Сибирском ФО снижение составило 13 копеек до 43,26 рубля за литр, а в Дальневосточном — семь копеек до 50,11 рубля за литр. На четыре копейки до 44,80 рубля за литр подешевело топливо АИ-95 на Урале, а в Северо-Кавказском и Южном ФО снижение составило три копейки. В Центральном ФО цена бензина на заправках упала на две копейки до 46,03 рубля за литр, а в Приволжском — на одну копейку до 45,22 рубля за литр. В Северо-Западном округе стоимость АИ-95 осталась без изменений и составила 46,18 рубля за литр.

Как сообщает НСН, в среднем по России бензин марки АИ-92 подешевел на четыре копейки, а АИ-95 — на три копейки. При этом в некоторых регионах наблюдался рост цен на дизельное топливо. Так, в Чувашии его стоимость увеличилась на 1,66 рубля до 45,96 рубля за литр, пишет «Дейта».

Ранее сообщалось, что в России сократилось производство бензина. За первую неделю апреля объемы упали на 19%.