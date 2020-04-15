Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Москва, 15 апреля. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В настоящее время врач готовится к выходу из режима самоизоляции.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — пояснил Проценко при этом отметив, что подробности о своем состоянии он сообщит позже.

Напомним, 31 марта главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Как позже стало известно, заболевание у медика протекало в легкой форме, его состояние не вызывало опасений. С врачом постоянно созванивались его коллеги для того, чтобы высказать слова поддержки.

Согласно последним данным, в России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. Власти своевременно приняли ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

В частности, закрыты музеи, театры, кафе и бары, запрещены массовые мероприятия. Также президент России продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы до конца апреля. В стране продолжают работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, медицинские учреждения.