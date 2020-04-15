Антонов рассказал об отказе СМИ США публиковать опровержения о разведчике Ботяне

Вашингтон, 15 апреля. Американские издания The New York Times и NPR до сих пор не разместили статью посольства РФ, опровергающую их лживые публикации о Герое Российской Федерации Алексее Ботяне. Об этом сообщил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.

В годы Великой Отечественной войны Алексей Ботян спас огромное число мирных жителей, внеся огромный вклад в борьбу с гитлеровцами. Кроме того, разведчик вошел в историю как один из освободителей Кракова, однако американские издания поставили под сомнение вклад российского ветерана.

«Целому ряду американских СМИ это не интересно, как не интересно освещать открытие памятников нацистским пособникам в США, публиковать наши протесты и опровержения нападок на советских ветеранов», — написал Антонов на официальной станице посольства в Facebook.

Также он отметил, что разрекламированные высокие стандарты американской журналистики больше не работают. Антонов обратил внимание на нежелание американских СМИ освещать факт поддержки сноса памятника Ивану Коневу в Праге. По мнению Антонова, некоторые американские политики не осознают последствий попыток пересмотреть результаты войны. Дипломат считает, это приведет к фактической ревизии устава ООН и подрыву современного мироустройства.

Напомним, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, возглавлявший операцию по освобождению польского Кракова зимой 1945 года, ушел из жизни в возрасте 103 лет 13 февраля 2020 года. После войны Алексей Ботян продолжал работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже принимал участие в формировании спецназа внешней разведки КГБ СССР «Вымпел». В мае 2007 года указом президента Российской Федерации полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по освобождению Кракова было присвоено звание Героя России.