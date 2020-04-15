Роспотребнадзор предупредил об опасности гаджетов для детей на карантине

Москва, 15 апреля. Роспотребнадоз посоветовал российским школьникам ограничить использование гаджетов, чтобы снизить нагрузку на зрение.

По данным ведомства, до 50% выпускников российских школ к окончанию учебы сталкиваются с близорукостью. В период дистанционного обучения нагрузка на зрение растет, поскольку школьники вынуждены больше времени проводить за компьютером, поэтому использование гаджетов лучше сократить.

«Когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Для профилактики близорукости ведомство рекомендует устраивать перерывы между занятиями, посвящая их упражнениям для снятия напряжения и специальной гимнастике для глаз.

Чрезмерная нагрузка на глаза, предупреждает Роспотребнадзор, может привести не только к проблемам со зрением, но также к головной боли, дискомфорту в шее и плечевых суставах.

Напомним, ранее Минпросвещения России рекомендовало региональным властям перевести школьников и студентов на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день во всем мире COVID-19 выявлен у 1,981 миллиона человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 126 681 пациент, более 486 тысяч заболевших выздоровели.