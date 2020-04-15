Врач предрек вторую волну пандемии, если люди прекратят соблюдать меры предосторожности

Вашингтон, 15 апреля. Если люди прекратят соблюдать меры предосторожности до разработки вакцины, то масштаб распространения коронавирусной инфекции в мире продолжит набирать обороты. Об этом сказал бывший глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Том Фриден.

Соответствующее заявление Фриден сделал во время прямой трансляции во время которой врач пообщался в главой Facebook Марком Цукербергом. Инфекционист отметил, что жители стран всего мира должны соблюдать меры предосторожности, пока вакцина не будет изобретена. На это, по мнению Фридена, уйдет не менее двух лет. Он также отметил, что в настоящее время можно говорить о том, что пока большинство людей не были подвержены коронавирусу.

«Даже в столь сильно пострадавшем от вируса городе, как Нью-Йорк, подавляющее большинство людей не заражены, у них нет иммунитета. Поэтому если люди вновь начнут выходить на улицу и вирус продолжит передаваться, мы будем наблюдать такой же масштаб его распространения», — цитирует Фридена ТАСС.

Врач также отметил, что сейчас не может спрогнозировать предполагаемое развитие вируса. Однако очевидно, что как только люди возобновят социальную активность, его распространение возобновится, поясняет врач.