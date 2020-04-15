Ученые сочли ожирение сочли более опасным фактором, чем рак при коронавирусе

Нью-Йорк, 15 апреля. Для больных коронавирусом пациентов наличие ожирение может стать более опасным фактором, чем наличие онкологии. Об этом рассказали исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

Согласно выводам ученых, около половины всех пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, были старше 65 лет. При этом, наиболее часто в больницу попадали люди с избыточным весом. Кроме того, даже пациенты младше 60 лет чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Medrxiv.org.

По мнению ученых, это объясняется тем, что иммунная система пациентов с подобным недугом направлена на борьбу с лишним жиром, поэтому не может в полной мере дать отпор вирусу. Кроме того исследование показало, что только пять процентов госпитализированных инфицированных были курильщиками.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По его мнению, люди старше 60 лет болеют тяжелее. Особенно коронавирус опасен для пациентов, имеющих сердечно-сосудистую и ишемическую болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальную астму, сахарный диабет.