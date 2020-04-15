Гутерреш осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Нью-Йорк, 15 апреля. Генсек ООН Антониу Гуттереш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Накануне Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Американский президент обвинил ВОЗ в ошибках при организации работы по предотвращению распространения коронавируса. Глава Белого дома указал, что организация несвоевременно сообщила мировой общественности об опасности COVID-19 и не расследовала сведения из Китая, противоречащие официальной информации Пекина.

«ВОЗ не справилась с выполнением основного долга и должна быть призвана к ответу. Я останавливаю финансирование организации, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытии распространения коронавируса», — сказал Трамп.

По словам Гуттереша, решение президента США принято несвоевременно. Генсек ООН подчеркнул, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с коронавирусом и ликвидировать «сокрушительные последствия» пандемии.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с вирусом», — заявил он.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за якобы излишнюю «сосредоточенность на Китае» в то время как организация финансируется преимущественно за счет средств США.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывания Трампа, призвал воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день во всем мире COVID-19 выявлен у 1,98 миллиона человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 126 557 пациентов, более 485 тысяч заболевших выздоровели.