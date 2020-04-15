В США побит антирекорд по числу смертей от COVID-19

Вашингтон, 15 апреля. Университет Джона Хопкинса сообщил, что число умерших с COVID-19 в США за минувшие сутки составило 2228 человек.

Накануне эта цифра составила 1509 человек, число умерших снижалось четыре дня подряд.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США по состоянию на 15 апреля подтверждено более 608 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений скончались около 26 тысяч человек.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день во всем мире COVID-19 выявлен у 1,98 миллиона человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 126 557 пациентов, более 485 тысяч заболевших выздоровели.