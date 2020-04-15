Бондарчук рассказала о «легочной чуме», которую предсказывала Ванга

Москва, 15 апреля. В своей автобиографической книге «Единственные дни» кинорежиссер и актриса Наталья Бондарчук рассказала, как 1992 году она впервые услышала предсказание прорицательницы Ванги, которая предрекала миру наступление смертельной «легочной чумы» в 2020 году. По мнению Бондарчук, легендарная ясновидящая имела в виду пандемию коронавируса, которая в настоящее время охватила все страны.

Как поясняет Бондарчук, в 1992 году она трижды совершила путешествие к художнику Святославу Рериху в Индию. Она вместе с востоковедом Людмилой Шапошниковой жила в усадьбе Рерихов в западных Гималаях. Общаясь со специалистами, Бондарчук узнала, что художник виделся с Вангой. И еще в те годы провидица предрекала миру болезнь.

При этом, как отмечает Бондарчук, Ванга говорила и о том, что российские ученые найдут уникальное средство, которое остановит пандемию. В своем предсказании ясновидящая также отмечала лечебные свойства алтайского кедра.

«В местах, где растут кедровые леса, воздух практически стерильный. Я много раз путешествовала по Алтаю и знаю о целебных свойствах алтайского кедра. Все продукты из него: пыльца, живица, орешки используют при легочных болезнях.», — цитирует Бондарчук KP.ru.

Режиссер также отметила, что Рерих имел в своей усадьбе небольшую лабораторию, где работал над созданием лекарственного средства из гималайского кедра, которое поможет в борьбе с пандемией. По словам Бондарчук, она сама видела это лекарство представляющее собой жидкую субстанцию с сильным хвойным запахом и горьковатую на вкус.

Напомним, ранее в программу «На самом деле» на НТВ пришел кум Ванги Сергей Косторной. Он рассказал, что в 2020 году, который Ванга описывала как «год пяти двоек», Землю ждет страшный вирус.