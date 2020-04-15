Откровенная фотография актрисы Бочкаревой вызвала бурное обсуждение в Сети

Москва, 15 апреля. Российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева удивила своих фанатов пикантным снимком. Необычную фотографию, на которой она запечатлена в полосатом бежевом пиджаке на голое тело, звезда сериала «Счастливы вместе» опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

39-летняя актриса разместила откровенную фотографию во вторник. Многочисленные поклонники обратили внимание на роскошные формы Бочкаревой, и принялись писать комплименты, называя актрисы «женщиной-мечтой». Однако, пока одни подписчики восхваляли звезду, другие смутились и предположили, что в возрасте актрисы надо заниматься семьей, а не демонстрировать грудь.

Возмущенные подписчики посоветовали Бочкаревой быть скромнее и избегать скандалов, которые в последнее время следуют один за другим. Так, например, в сентябре 2019 года на одной из московских дорог актрису остановили сотрудники ГИБДД. При себе у Бочкаревой нашли кокаин. Тогда артистку отпустили под подписку о невыезде и лишили прав.

Однако позже актриса не выплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, выписанный ей после закрытия дела о хранении наркотиков, также не оплачены оказались штрафы за отказ от медицинского освидетельствования, пишет «Газета.ru».