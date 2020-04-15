Автоэксперт Пименов назвал правила ухода за авто во время самоизоляции

Москва, 15 апреля. Эксперт автомобильного издания «За рулем» Илья Пименов рассказал о правилах ухода за автомобилем в период самоизоляции из-за угрозы COVID-19.

Пименов сообщил, что состояние автомобиля нужно проверять как минимум раз в две недели. Это касается давления в шинах, заряда аккумуляторной батареи, исправности тормозной системы. Он отметил, что нужно садиться за руль при возможности, причем поездки должны быть длительными, чтобы аккумулятор успел зарядиться.

По словам эксперта, если возможность ездить отсутствует, то машину стоит законсервировать.

«Перед длительной стоянкой на улице автомобиль стоит вымыть, желательно с покрытием жидким воском. Очистить от грязи и насухо протереть электоропроводку там, где возможно. Прочистить все отверстия для слива воды. Бак заправить полностью, чтобы внутренняя поверхность меньше ржавела», — поделился советами Пименов.

Он добавил, что для консервации нужно снять клеммы с аккумулятора, зарыть салон от солнца и снять машину с ручника.

«Важно правильно выбрать место для стоянки — на асфальте, подальше от воды и деревьев», — отметил эксперт.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина в стране до 30 апреля действует нерабочий период. Власти в регионах наделены правом самостоятельно ужесточать или ослаблять меры по борьбе с коронавирусом в зависимости от эпидемиологической обстановки.

С 15 апреля в российской столице действует особый пропускной режим. Для передвижения по городу необходимо оформить специальный электронный пропуск, который может быть разовым или многократным в зависимости от цели выхода из дома.

Ранее «Известия» сообщили, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции у пациента может быть чревато серьезными осложнениями.