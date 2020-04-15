Профессор Авдеев рассказал об осложнениях при бессимптомном заражении коронавирусом

Москва, 15 апреля. При бессимптомном течении коронавируса сценарии развития заболевания могут быть совершенно разными, в том числе возможны серьезные осложнения. Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.

По мнению ученого, осложнения бессимптомного заражения коронавирусом могут проявиться не сразу. При этом пока нельзя сказать, насколько часто встречаются ухудшения состояния больных COVID-19. По словам профессора, главное осложнение коронавирусной инфекции — острая дыхательная недостаточность. В данном случае пациенту необходимо подключение к кислороду или аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Авдеев также отметил, что пациентов со скрытыми симптомами может быть от 25% до 50%. При этом, бессимптомное заболевание протекает от недели до двух. В том случае, если человек контактировал с заболевшим, 14 дней ему необходимо соблюдать самоизоляцию.

«Например, на судне Diamond Princess бессимптомное течение коронавируса было у 73% инфицированных, это подтвержденный факт», — заявил профессор в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее МЧС напомнило, что влажная уборка помещений с использованием средств дезинфекции значительно снижает риск заражения коронавирусом в период эпидемии. В спасательном ведомстве указали, что влажную уборку дома оптимально проводить с применением средств бытовой химии, обладающих дезинфицирующим эффектом.