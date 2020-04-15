Квашеная капуста названа в числе лучших продуктов для укрепления иммунитета

Москва, 15 апреля. Профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева напомнила, что традиционная квашеная капуста поможет поддержать иммунитет во время эпидемии коронавируса.

По словам Королевой, квашеная капуста — один из наиболее дешевых и доступных продуктов, который можно приобрести в любом магазине. Она богата витаминами и пребиотиками, отлично укрепляет иммунитет и помогает организму человека противостоять вирусным инфекциям. Традиционная русская закуска по своим качествам способна уверенно конкурировать и с имбирем, и с лимоном.

«Люди издревле готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет. Это продукт молочно-кислого брожения, который позволяет не только сохранить витамин С, но и приумножить его. За счет ферментации квашеная капуста становится и пребиотиком, и пробиотиком для желудочно-кишечного тракта», — отметила диетолог.

Особенно полезна квашеная капуста весной, когда человеческий организм теряет защиту от агрессивных факторов внешней среды, в том числе вирусов. Королева предупредила, что, как и любые другие продукты, эту закуску нужно употреблять, соблюдая меру.

«Употреблять капусту нужно в умеренном количестве и в сочетании с источником полноценного белка — мясом птицы, рыбой. Источником белка могут быть бобовые, орехи, зерновые, овощи и зелень. Такие компоненты позволят лучше усвоить продукты», — рассказала она.

Королева уточнила, что людям с избыточной массой тела лучше не есть квашеную капусту, приготовленную с солью и уксусом, после 16 часов, поскольку это приведет к задержке жидкости и дальнейшему увеличению веса.

Ранее «Известия» сообщили, что чеснок, лимон и имбирь укрепляют иммунитет, но не играют особой роли в профилактике коронавирусной инфекции.