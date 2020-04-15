Врач предостерег от «дезинфекции» организма алкоголем

Нью-Йорк, 15 апреля. Употребление алкоголя во время пандемии коронавируса не защитит организм, а наоборот создаст дополнительную нагрузку на внутренние органы, в том числе на печень. Такое мнение высказал врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.

По мнению специалиста, при употреблении алкоголя в профилактических целях человеку следует взвесить все риски, поскольку коронавирус, как и любая болезнь, создает нагрузку на все ваши органы. А пока ваш организм борется, печень испытывает повышенный стресс. При этом употребление алкоголя станет не только бессмысленным, но и опасным.

«Вы хотите создать дополнительную нагрузку для вашей печени? Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции», — цитирует Каплана РИА Новости.

Напомним, ранее жительница США Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса. По ее словам, в первый день она испытала слегка повышенную температуру. На второй день у нее сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было в порядке, пояснила Халлер.