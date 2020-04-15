МЧС назвало важнейшие правила карантина во время эпидемии

Москва, 15 апреля. МЧС напомнило, что влажная уборка помещений с использованием средств дезинфекции значительно снижает риск заражения коронавирусом в период эпидемии.

В спасательном ведомстве указали, что влажную уборку дома оптимально проводить с применением средств бытовой химии, обладающих дезинфицирующим эффектом. Обязательным условием в период карантина также является регулярное проветривание всех помещений.

Выход на улицу даже на короткий срок рекомендуется полностью исключить, а продукты и товары первой необходимости покупать с доставкой, избегая при этом контакта с курьером.

Все покупки следует делать с помощью дистанционных средств оплаты — это может быть электронный кошелек, приложения банков, специальные формы на сайтах или мобильное приложение сайта «Госуслуги».

Напомним, с 15 апреля в Москве действует особый пропускной режим. Всем, кто планирует выходить из дома, следует оформить специальный электронный пропуск, который может быть разовым или действительным до 30 апреля.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 1,979 миллиона случаев заражение COVID-19, от осложнений умерли 126 539 человек, более 485 тысяч выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что число заразившихся коронавирусом в США превысило 605 тысяч человек.