Американский врач заявил, что одноразовые маски не спасают от коронавируса

Нью-Йорк, 15 апреля. Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан заявил, что одноразовые медицинские маски не способны защитить человека от заражения коронавирусной инфекцией. По мнению медика, подобные средства защиты снижают опасность уже зараженных людей.

По мнению Каплана, единственная маска, которая способна защитить человека от заражения, это маска №95. Иначе она называется «респиратор» и защищает от вдыхания вредных частиц размером до 0,3 микрона. Кроме того, американский врач отмечает, что для полной защиты человеку необходимо прикрыть верх лица, поскольку вирус может проникнуть с каплями через глаза.

«Обычные маски, которые носят люди, неидеальны. Если вы в лифте с кем-то, кто болеет коронавирусом, и он кашляет и чихает, такие маски вас не защитят. Если же вы в маске N95, вы не вдохнете эти частицы», — цитирует Марлена Каплана РИА Новости.

Однако врач отметил, что носить медицинскую маску не бессмысленно. Если человек кашляет и чихает, то большая часть вашей слюны будет задержана тканью. Поэтому, надевая маску, человек защищает других людей.

Напомним, ранее правительство РФ приостановило действие постановления, разрешающего продавать медицинские маски только организациям, имеющим фармацевтическую лицензию.