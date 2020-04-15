Приморских туристов эвакуируют из Таиланда

Владивосток, 15 апреля. Самолет компании S7 доставит приморских туристов из Таиланда в ближайшую субботу, 18 апреля.

Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на оперативный штаб Приморья по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Списки на рейс из Бангкока сформированы с учетом установленных правительством количественных квот. Накануне два самолета доставили россиян из Таиланда в Новосибирск и Иркутск.

Чтобы попасть на один из эвакуационных рейсов, необходимо оставить заявку на портале госуслуг.

Отметим, что около 30 граждан России ожидают эвакуации во Владивосток из Токио, но дата организации вывозного рейса пока не называется.