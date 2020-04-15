Сплошная проверка пропусков на въездах в Москву переносится

Москва, 15 апреля. В столице на время переносится начало сплошной проверки электронных пропусков у водителей, въезжающих в Москву и передвигающихся по территории города. Соответствующие меры должны вступить в силу после отладки системы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Проведение проверки электронных пропусков было перенесено на время для того, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев. Отмечается, что данные ограничения начнут действовать в ближайшие дни. Однако в среду, 15 марта, въезд в город вновь можно будет совершить без обязательной проверки.

Как и в предыдущие дни, в среду на всех въездах движение транспорта будет осуществляться по одной-двум полосам. При этом инспекторы будут останавливать машины, имеющие не московские или подмосковные номера, интересоваться целью поездки и предупреждать о недопустимости нарушения правил самоизоляции.

На сегодняшний день инспекторы московской Госавтоинспеции оснащены планшетами, с помощью которых они будут проверять действительность электронных пропусков. Кроме того, для проведения сплошных проверок планируется привлечь Росгвардию и сотрудников Московской административной дорожной инспекции.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции будут проверять пропуска у всех въезжающих в Москву автомобилистов. При отсутствии необходимых бумаг нарушителю будет грозить штраф в 5 тысяч рублей.