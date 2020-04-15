Ученые подтвердили эффективность «ремдесивира» для лечения коронавируса

Оттава, 15 апреля. Медицинские препарат «ремдесивир», который применялся во время лихорадки Эбола, является эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли канадские вирусологи.

«Ремдесивир» представляет собой противовирусный препарат класса ингибиторов РНК-зависимой РНК-полимеразы. Лекарство было разработано еще в 2015 году в США. После лихорадки Эбола в 2018 году оно было признано безопасным, не столь эффективным. После препарат тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии. Медикам удалось узнать, что «ремдесивир» блокирует распространение коронавирусной инфекции в организме.

В настоящее время специалисты планируют еще ряд испытаний, в том числе и на людях. Только после клинических исследований «ремдесивир» станет возможно применять для лечения SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее директор федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что препарат «лопинавир», который был рекомендован для лечения коронавируса, может не справиться с тяжелым случаем инфицирования.