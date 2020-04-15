Роспотребнадзор назвал сроки проявления эффекта от самоизоляции

Москва, 15 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что результаты самоизоляции должны проявиться к началу следующей недели.

Попова напомнила, что самоизоляция — это лишь одна из принимаемых в России мер по предупреждению распространения коронавируса нового типа. Эффект от них должен проявиться в ближайшие дни.

«Инкубация — 14 дней, и результаты, очевидно, мы будем наблюдать на текущей неделе, ближе к ее концу, и в начале следующей», — рассказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что уже началась разработка рекомендаций для всех видов бизнеса по постепенному выходу из режима самоизоляции.

Напомним, по предложению президента России Владимира Путина до 30 апреля на всей территории страны действует нерабочий период. Регионы вправе самостоятельно ужесточать принятые меры в зависимости от эпидемиологической обстановки. В большинстве субъектов введена обязательная самоизоляция, в российской столице с 15 апреля действует пропускной режим.

На сегодняшний день на территории РФ зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, 170 человек скончались от осложнений, 1694 пациента выздоровели.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, поступили в декабре прошлого года из Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире COVID-19 выявлен у 1,973 миллиона человек, 125 910 человек умерли, более 474 тысяч выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат.