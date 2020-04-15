Психолог Ланг рассказал, как вести себя в период пандемии

Москва, 15 апреля. Наиболее уязвимы к заражению новым коронавирусом те, кто наоборот считает себя неуязвимыми к болезни. Об этом сообщил психолог Сергей Ланг объясняя, как человеку следует вести себя в период пандемии, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье.

По мнению врача, когда человек уверяет себя в том, что вирус его не тронет, организм начинает верить в это. В результате у человека постепенно отключается механизм защиты и инстинкт самосохранения. Больной может игнорировать или отрицать первые симптомы, списывая их на обычный насморк и не соблюдать самоизоляцию, объясняет Ланг.

Однако с другой стороны чрезмерная тревожность также может негативно сказаться на здоровье человека. Когда люди чрезмерно обеспокоенны вирусом, они подвластны панике, которая в свою очередь способна спровоцировать появление навязанных симптомов заболевания.

«Это ложная симптоматика. Мысли о том, что ты точно заболеешь, действуют на уровне психосоматики. Человек находится в постоянном состоянии стресса, он убивает свою нервную систему и может довести себя до сердечного приступа, инсульта и даже сумасшествия», — заявил Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.

Психолог также назвал несколько способов, как повысить свою защитные функции организма. Так, например, специалист советует придерживаться рекомендаций ВОЗ. В частности, необходимо мыть руки, соблюдать дистанцию, а также не думать о плохом, поскольку человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни, заявляет врач.

Напомним, ранее главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о перспективе завершения режима самоизоляции пока рано. По ее словам, для того, чтобы приблизить день снятия режима самоизоляции, необходимо по-прежнему избегать всех контактов и оставаться дома, пишет «Газета.ru».