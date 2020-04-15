Первая испытательница вакцины от коронавируса сравнила ее с прививкой от гриппа

Сиэтл, 15 апреля. Жительница США Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса. Она рассказала корреспонденту издания The Telegraph о своих ощущениях.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было в порядке», — рассказала она.

По словам Халлер, ощущения от экспериментальной вакцины такие же, как от прививки от гриппа.

Она добавила, что приняла участие в эксперименте, так как видит в этом возможность внести свой вклад в победу над коронавирусом. Халлер выразила надежду, что эффективная вакцина от коронавируса так или иначе будет создана в самом ближайшем будущем.

В скором времени Халлер получит вторую дозу экспериментальной вакцины. Эксперты будут пристально наблюдать за ее здоровьем до весны 2021 года.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.