Киев, 15 апреля. Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

Руководитель предприятия, занимающегося производством, переработкой и утилизацией ракетного топлива, рассказал о возможностях украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», а в качестве возможной цели нанесения удара назвал одно из предприятий Ростовской области.

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены по российским объектам критической инфраструктуры, вроде того же «Каменского» (Нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. — Прим. ФАН)», — заявил Шиман.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что ракеты установки «Ольха» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ российский политик Владимир Жириновский заявил, что в таком случае Украина перестанет существовать как государство.

Дипломатические отношения между Украиной и Россией сегодня практически заморожены, в украинском законодательстве за Российской Федерацией закреплен статус агрессора.

Разрушая складывавшуюся веками общность братских народов, официальный Киев культивирует враждебный образ России. Для этого используются вооруженные провокации — к примеру, инцидент в Керченском проливе или отправка в Крым украинских диверсионных групп для совершения терактов, а также поддержка антироссийских настроений на международном уровне.

Ранее «Известия» сообщили, что Служба безопасности Украины предложила продлить блокировку российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».