Мишустин поручил подготовить комплекс мер по использованию беспилотного транспорта в РФ

Москва, 15 апреля. Комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах должен быть разработан до 12 мая. Соответствующий перечень поручений отдал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его текст опубликован на сайте кабинета министров.

«Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ», — гласит текст документа.

Подчеркивается, что срок исполнения данного перечня поручений – до 12 мая, пишет RT.

Представитель «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что в России могут разработать беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления дезинфицирующих средств. Его будут использовать для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам Федосеева, создание подобного автомобиля не потребует значительных средств и займет всего пару месяцев. Он отметил, нечто похожее уже реализовано в китайской провинции Хубэй, где находился очаг коронавируса.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 120 тысяч человек.

В России зафиксирована 21 тысяча случаев заражения. Более полутора тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.