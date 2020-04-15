Трамп отказался финансировать ВОЗ из-за коронавируса

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Об этом американский президент сообщил в ходе общения с журналистами. По его словам, причиной прекращения финансирования ВОЗ стали ошибки организации в работе по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что ВОЗ несвоевременно предоставила информацию о COVID-19, а также не довела всю правду об опасности нового коронавируса до мировой общественности.

«ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ не расследовала сведения из Китая, противоречащие официальной информации Пекина.

«Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, что должно было сподвигнуть Всемирную организацию здравоохранения провести расследование и сделать это немедленно», — заявил президент США.

Он добавил, что из-за бездействия ВОЗ было потеряно много времени. Своевременная отправка специалистов в Китай для оценки ситуации, считает Трамп, помогла бы избежать дальнейших серьезных последствий. Глава Белого дома припомнил также, что организация сочла ненужным приостанавливать международное авиасообщение.

Американский президент призвал ВОЗ провести реформирование, после чего Вашингтон поднимет вопрос о возобновлении финансирования.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число летальных случаев от коронавируса в США превысило 25 тысяч.