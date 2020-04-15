Землетрясение магнитудой выше четырех баллов произошло в Центральной Турции

Латакия, 15 апреля. В Центральной Турции произошло землетрясение, подземные толчки ощущаются даже в Сирии, сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей.

В ближневосточном регионе случилось землетрясение магнитудой 4,1 балла. Его эпицентр расположен в море, неподалеку от сирийского города Латакия. Толчки ощущались как в Турции, так и в Сирии, передают корреспонденты ФАН.

Напомним, что в конце января гостелевидение Сирии сообщило о землетрясении, которое наблюдалось в Дейр-эз-Зоре, Хасаке, Алеппо и Дамаске. В Алеппо землетрясение продолжалось на протяжении семи секунд.

Европейский сейсмологический центр также зафиксировал сейсмическую активность в восточной Турции. В провинции Элязыг и в районе города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8.