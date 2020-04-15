В Москве дорожные камеры не смогут вычислять нарушителей пропускного режима

Москва, 15 апреля. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что дорожные камеры в Москве не могут вычислять нарушителей пропускного режима, поскольку фиксируют лишь нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водителей в Москве, выезжающих без цифровых пропусков, будут штрафовать на сумму в пять тысяч рублей за проезд под каждой камерой видеофиксации нарушений ПДД. Сообщалось, что штрафы будут суммироваться, то есть, проехав под десятком таких камер, автовладелец якобы «попадает» уже на 50 тысяч.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале Шапошников опроверг эту информацию.

«Камеры продолжают фиксировать нарушения правил дорожного движения, не более того», — сказал он.

С понедельника, 13 апреля, на сайте столичной мэрии появилась возможность оформить спецпропуск для поездки по городу. Документ нужен для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или по любым другим делам. «Служебные» пропуска без ограничений маршрута передвижения на срок до конца апреля выдаются однократно. «Медицинский» пропуск действует лишь один день, но число таких пропусков может быть неограниченным в течение недели. Дважды в неделю можно получить документ, разрешающий поездки по Москве по делам, не связанным с лечением или работой.

Как пишет «Газета.ру», пропускной режим в российской столице начал действовать с 00.00 15 апреля. Разрешающий поездку документ выдается в электронном виде и представляет собой код из букв и цифр.